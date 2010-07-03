Парк развлечений могут построить в ТиНАО

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Власти Москвы, компания A101 и китайский застройщик China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) обсуждают возможность строительства парка развлечений в ТиНАО.

Об этом рассказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин в рамках выставки коммерческой недвижимости и инвестиций EXPO REAL 2019.

"Китайцы заинтересовались, лично генеральный директор сказал, что им это очень интересно, они изучат проект, посмотрят этот земельный участок", – цитирует Жидкина ТАСС.

По его словам, концепция, наполнение парка и возможные инвестиции в проект пока находятся в стадии обсуждения. В распоряжении строителей будет порядка 50 гектар земли.

"Пока непонятно, что это будет: прототип каких-то существующих парков или совсем новая идея, которая подошла бы для России", – добавил Жидкин.

Он напомнил, что в центре Москвы уже строится парк аттракционов "Остров мечты", но "для двадцатимиллионного города два парка, три парка – это не много".

В 2017 году соответствующие переговоры велись с американской компанией Universal, тогда инвестиции оценивались в 2,5 миллиарда долларов.

По словам Жидкина, "парк может стоить и 1 миллиард долларов – это вопрос концепции". В настоящее время китайская CRCC строит в Москве несколько участков метро.

Всесезонный тематический парк развлечений "Остров мечты" планируется открыть осенью 2019 года. Масштабный проект реализуется на месте заброшенного парка 60-летия Октября.

Объект будет полностью крытым, в нем расположатся парк с аттракционами, городской променад (торгово-прогулочная галерея), а также ландшафтный парк.