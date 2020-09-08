Более 2 600 подростков приняли участие в летних программах занятости

08:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Более 2,6 тысячи подростков от 14 до 18 лет стали участниками столичных летних программ занятости, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
За три месяца подростки познакомились с 87 актуальными профессиями. Директор центра "Моя карьера" Ирина Швец отметила, что усилия их организации направлены на обеспечение достойного старта карьеры молодежи.
"Программа "Лето в новом формате" позволяет ребятам определить вектор своего профессионального развития с учетом их личностных особенностей. За лето они познакомились со множеством интересных профессий, крупными бизнес-компаниями, получили свой первый опыт работы", – подчеркнула Швец.
В проекте "Лето моей карьеры" поучаствовали около тысячи подростков. Они могли выбрать одну из девяти профильных школ. Им предлагались такие направления, как фотография, IT, копирайтинг, менеджер по продажам, финансы, комьюнити-менеджер, юрист, видеоблогер, лидер-предприниматель.
Программа предусматривала общение с более чем 100 наставниками. Подростки смогли принять участие в свыше чем 60 мероприятиях. Были организованы встречи с 25 работодателями. Они рассказывали об истории своих организаций и посвящали в то, какие возможности предоставляет их предприятие.
Также в Москве работала летняя программа занятости "PROГероев". Там подросткам предлагались направления "Автоспорт" и "Спасатели". Участникам предложили изучить профессию изнутри и узнать о трудностях, с которыми сталкиваются специалисты из этой среды.
В программе оплачиваемых стажировок приняли участие около 600 школьников. Партнерами программы стали 140 организаций.
Одна из участниц стажировки Альвина рассказала, что они учились продвигать проект "Московское долголетие" в социальных сетях. Подростками предложили поработать на промостойках и контролировать наполняемость групп.
"Все это действительно интересно, а главное – этот опыт помог мне понять, что такое настоящая работа. Мне кажется, что стажировка – это отличная возможность проявить себя", – отметила Альвина.
Помимо этого, в Москве работали такие проекты занятости, как "Школа старшеклассников" и "Московский предуниверситарий". Первый направлен на создание близкой к университетской среде. В рамках второго в вузах открывались профильные 8-11 классы, в которых изучались курсы и дисциплины, соответствующие профилю и направлению вуза. Кроме того, в Москве работают 18 технопарков, в которых идет обучение по 41 направлению.
Ранее ресурсный центр "Мосволонтер" запустил цикл обновленных обучающих программ по развитию навыков волонтеров. Так, программа "Первый шаг" нацелена на школьников с 1 по 11 классы. Она популяризирует идеи добровольчества среди детей и подростков, а также способствует развитию гражданского самосознания и активности.
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