Волонтерские программы для учеников возобновляют в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Ресурсный центр "Мосволонтер" запускает цикл обновленных обучающих программ по развитию навыков волонтеров, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В частности, начинают работу программы, нацеленные на школьников. Так, программа "Первый шаг" рассчитана на начинающих волонтеров. Она популяризирует идеи добровольчества среди детей и подростков, а также способствует развитию гражданского самосознания и активности.
В этом году планируется реализовать программу совместно с московским центром "Патриот.Спорт". В ней смогут принять участие школьники с 1 по 11 классы, а также студенты первых курсов. Им расскажут о направлениях волонтерства и о профессиях, востребованных в социальной сфере.
Директор ресурсного центра "Мосволонтер" Дмитрий Покровский рассказал, что с помощью "Первого шага" дети и подростки смогут узнать о главных качествах добровольцев и выбрать для себя интересную сферу данного направления.
"Для наших волонтеров учебный год также начинается с важных "Первых шагов". Это обучающая программа, которая поможет ребятам школьного возраста узнать о мире добровольчества и культуре добрых дел в столице", – отметил Покровский.
В рамках "Первого шага" в первой половине 2020 года провели восемь занятий, в которых приняли участие 272 человека. Реализация программы была приостановлена в связи с пандемией коронавируса. Однако уже с сентября начнутся лекции, мастер-классы и тренинги, организованные сотрудниками "Мосволонтера".
Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что с начала 2020 года количество волонтеров в столице выросло на 10 тысяч человек. По ее словам, в настоящее время число активистов превышает 92 тысячи.
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