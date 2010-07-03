Новый мировой рекорд по хайлайну установлен в День города

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Все семь хайлайнеров в Москве установили мировой рекорд в День города. Об этом сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
Обладателями нового рекорда стали Фриди Кюне, Натан Полан, Миа Нобле, Максим Кагин, Александр Грибанов, Геннадий Скрипко и Владимир Мурзаев. Они прошли между небоскребами Neva Towers и "Око" в "Москва-Сити" на высоте около 350 метров, что почти на 100 метров выше предыдущего рекорда.
Расстояние между башнями составляет 245 метров. Первым преодолел путь между небоскребами хайлайнер из Германии Фриди Кюне. Новое достижение будет вписано в Книгу рекордов Гиннесса, для чего в столицу специально приехал ее представитель. Он на торжественной церемонии вручил рекордсменам дипломы.
Программа хайлайн проходила 7 и 8 сентября на площадке "Москва-Сити". Посмотреть за спортсменами можно было из 354-метровой башни "Око".
В столице в воскресенье, 8 сентября, проходит второй день празднования Дня города. Для гостей праздника подготовили яркую программу.
В первый день празднования 872-го дня рождения Москвы гости четырех праздничных площадок поучаствовали в 313 творческих мастер-классах, 100 открытых тренировках, 96 экскурсиях, а также увидеть 260 мероприятий уличной анимационной программы.
Любители интеллектуального отдыха не были обделены – для них прочитали 24 лекции. Кроме того, на центральных улицах города для москвичей на сценах были сыграны 48 спектаклей и концертов.
Среди спортивных развлечений гости чаще всего выбирали тренировки на скалодроме. Второе место по популярности заняли "полеты" на зиплайне. Третье разделили между собой такие спортивные мероприятия, как памтрек, скейтпарк и sup-серфинг.
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