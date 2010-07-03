Дом с витражными балконами построят в Лосиноостровском районе по программе реновации

14:39
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Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Новый жилой дом по программе реновации построят на юго-востоке столицы, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.
Главный фасад строения будет обращен на Изумрудную улицу.
"Здание выполнят с использованием белых, серых и коричневых керамогранитных элементов в отделке. Для удобства жильцов на фасадах сделают короба для кондиционеров, а балконы застеклят. Дом отлично впишется в сложившуюся городскую среду", – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Первый этаж будет полностью отдан для общественных помещений. Вход в них и в подъезд жилой зоны будет разделен.
Ранее сообщалось, что жилой дом построят на улице Норильской в рамках программы реновации. В здании предусмотрены 114 квартиры: 22 однокомнатных, 72 двухкомнатных и 20 трехкомнатных. Фасад дома выполнят из искусственного камня с имитацией кирпичной кладки. На первом этаже разместятся нежилые помещения с возможностью размещения Центра информирования населения. Для удобства горожан будет предусмотрена парковка.
В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры.
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