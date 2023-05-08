Более 40 военных оркестров примут участие в параде на Красной площади 9 мая

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Более 40 военных оркестров Вооруженных сил России и силовых ведомств примут участие в параде в честь Дня Победы, который пройдет на Красной площади 9 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

Среди них будут военные оркестры войск национальной гвардии РФ, Московского пограничного института и МЧС России. Всего 9 мая сыграют более 30 музыкальных произведений. Некоторые из них звучали на Параде Победы 24 июня 1945 года, в том числе марш "Парад" Семена Чернецкого, "Марш авиаторов" Юлия Хайта и два старинных русских марша – "Герой" и "Триумф победителей".

Музыка Александра Александрова к песне "Священная война" прозвучит в тот момент, когда по Красной площади будут проносить Государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы.

Во время традиционного объезда войск министром обороны Сергеем Шойгу на площади зазвучат встречные марши композиторов С. Чернецкого, Н. Иванова-Радкевича, Д. Кадеева и старинный марш Преображенского полка.

Когда объезд войск завершится, в исполнении сводного военного оркестра прозвучит оркестровый вариант хора "Славься" на музыку М. Глинки". Речь верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина будет предварять музыка Николая Самохвалова "Парадная фанфара 9 Мая".

Первыми среди пеших колонн пройдут суворовцы Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова.

Участие в параде Победы на Красной площади примут более 10 тысяч военнослужащих, в том числе бойцы, задействованные в спецоперации на Украине. В ходе мероприятия по главной площади проследуют и будут представлены 125 единиц техники и вооружения.

О безопасности населения в период празднования 78-й годовщины Победы в Москве позаботятся столичные спецслужбы. Они сделают все необходимое для недопущения угроз, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

