Парковка для медиков в Москве станет бесплатной в ближайшее время

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Парковка для медиков в Москве в ближайшее время станет бесплатной, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram.

"Мэр давно дал поручение отменить плату за парковку медикам. Сейчас вместе с департаментом здравоохранения формируем реестр медиков", – говорится в сообщении.

Ранее в ходе совещания с главами регионов Владимир Путин поручил установить дополнительные выплаты для врачей, непосредственно работающих с зараженными коронавирусом. Врачи будут получать месячную надбавку в размере 80 тысяч рублей, а средний медицинский персонал получит выплаты по 50 тысяч рублей в месяц.

В России за последние сутки зафиксировали 1175 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на территории РФ находятся 8672 человека, которые заболели COVID-19.