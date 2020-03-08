На фестивале "Вам, любимые" пройдут 35 мастер-классов по флористике

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В столице в рамках фестиваля "Вам, любимые" в Международный женский день организуют 35 мастер-классов по флористике. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Занятия по флористике начнутся в 12:00 и продлятся до 18:45. Мастер-классы пройдут на Страстном, Рождественском и Тверском бульварах, а также на улице Школьная и на переходе от Манежной площади к площади Революции.

Фестиваль открылся накануне на 14 площадках в Москве. На них можно попробовать круассаны с лососем, шашлык по-карски или стейки. Любители десертов могут поесть лавандовое безе с миндальным кремом и лавандовые зефирки-маршмеллоу, малиновые и фисташковые вафли, капкейки, торты и пирожные на любой вкус.

Там же можно приобрести светильники с цветами, стеклянные или керамические цветы и картины, а также свечи, шкатулки и многое другое. Любители необычных украшений могут выбрать красивые изделия из стекла: мини-кулоны, броши, серьги.

В этот день также праздничную программу подготовили на фестивале "Букинист". На улице Новый Арбат с 19:00 до 20:00 пройдет спектакль из отрывков "Евгений Онегин".

Кроме того, с 19:00 до 20:00 в шале у дома 19 преподаватели театральной школы "Старое зеркало" приглашают всех желающих на лекцию "Образ женщины в литературе XX века: Иосиф Бродский".

Столичные парки также подготовили праздничную программу. К примеру, в Парке Горького состоится цветочный забег для мужчин. Они пробегут 400 метров и подарят букеты дамам, которые будут ждать возлюбленных на финише. Подобные забеги пройдут также в парке "Фили" и 50-летия Октября.

Особую программу приготовили библиотеки и культурные центры. В этих организациях пройдут бесплатные мастер-классы по декорированию рамок и росписи футболок. Также всем гостям предложат обменяться ненужной одеждой.

8 Марта проезд сделали бесплатным для всех женщин. В частности, это касается маршрутов по столице и Московской области.