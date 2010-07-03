Шапошников прокомментировал ДТП около станции МЦК Окружная

18:05
Фото: Агентство "Москва"
Председатель Московской городской думы (МГД) Алексей Шапошников предложил ввести новый состав преступления в Уголовный кодекс после ДТП с тремя погибшими у станции МЦК Окружная. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Он напомнил, что у МГД есть инициативы по ужесточению ответственности за вождение без прав и превышение скорости. "Считаю, что давно назрела необходимость подобного изменения законодательства. Пора бороться за нашу с вами безопасность, и в первую очередь – безопасность наших детей", – подчеркнул Шапошников.
По его мнению, следует ввести ответственность за неоднократное вождение с превышением скорости и неоднократное вождение без прав. Председатель МГД напомнил, что за период с 2013 по 2018 годы на территории России произошло более 31 тысячи ДТП с участием водителей без права управлять транспортом. Жертвами таких аварий стали свыше 4 тысяч человек, пострадали более 35 тысяч.
Кроме того, Шапошников считает нужным вернуться к обсуждению вопроса регулирования установки и использования алкозамков.
ДТП произошло ранним утром 7 декабря. Mazda на полном ходу сбила пешеходов на тротуаре возле дома 31 в Локомотивном проезде, а затем врезалась в вестибюль станции. Все трое погибли, двое из них – на месте, это женщина и мужчина. Еще один человек скончался в карете скорой помощи.
Помимо этого, есть пострадавший – это пассажир автомобиля. Его госпитализировали. Сам виновник аварии жив. По словам очевидцев, в первые минуты после происшествия он хотел сбежать, однако его задержали выбежавшие на улицу сотрудники МЦК.
По данным СМИ, 23-летнего водителя зовут Сергей Медведев. Согласно некоторым сведениям, утром молодой человек развозил по домам компанию после вечеринки. Процедура освидетельствования водителя на состояние опьянения показала, что в момент аварии был нетрезв.
В МВД добавили, что водитель Mazda за последний год был оштрафован за превышение скорости 12 раз.
Виновник аварии с тремя погибшими называл свою машину "спящий демон"
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