В Москве провели первую в сезоне противогололедную обработку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные дороги впервые в этом сезоне обработали противогололедным средством. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков. Его слова приводятся на официальном сайте мэра Москвы.

Бирюков отметил, что обработку решили провести из-за резкого ухудшения погодных условий.

"Особое внимание коммунальные службы уделили мостам, тоннелям, низинным местам, набережным, эстакадам, путепроводам, крутым подъемам и спускам, площадкам торможения на остановках общественного транспорта и другим наиболее опасным местам", – уточнил он.

В связи с понижением температуры воздуха автомобилистов в Москве призывают соблюдать осторожность во время движения, не совершать резких маневров, выдерживать дистанцию с другими машинами, а также не мешать работе коммунальщиков.

Городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды в столице.

На столичных улицах дежурят 300 бригад и спецтехника Мосводостока. Кроме того, специалисты принимают необходимые меры защиты жилых и нежилых сооружений, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий от порывистого ветра. В Москве круглосуточно дежурят 1,5 тысячи аварийных бригад.

Кроме того, частота подметаний столичных дорог от опавшей листвы увеличилась с двух до четырех раз для обеспечения безопасности дорожного движения.



Дороги в Москве обработали против обледенения