Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды в Москве, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Согласно прогнозам синоптиков, сильный дождь сохранится до конца дня. Может выпасть четверть месячной нормы осадков", – отметили в сообщении.

В комплексе подчеркнули, что в настоящее время на столичных улицах дежурят 300 бригад и спецтехника Мосводостока. Кроме того, специалисты принимают необходимые меры защиты жилых и нежилых сооружений, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий от порывистого ветра. В Москве круглосуточно дежурят 1,5 тысячи аварийных бригад.

Эксперты предупредили горожан о возможном усилении ветра с порывами до 20 метро в секунду. Также жителей Москвы попросили не находиться на улице в неблагоприятную погоду. А если все-таки приходится быть на улице, тогда необходимо проявлять внимательность, соблюдать правила безопасности, в том числе не укрываться под деревьями и на парковать вблизи них личный транспорт.

Ранее сообщалось, что частота подметаний столичных дорог от опавшей листвы увеличилась с двух до четырех раз для обеспечения безопасности дорожного движения.

Городские улицы очищаются с применением максимального количества вакуумной подметально-уборочной и тротуароуборочной техники. Вспомогательные средства оборудованы двумя круглыми щетками и высокопроизводительной турбиной.

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