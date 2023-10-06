Частоту уборки опавшей листвы в Москве увеличили до четырех раз

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Частоту подметаний столичных дорог от опавшей листвы увеличили с двух до четырех раз с целью обеспечения безопасности дорожного движения. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Мокрая опавшая листва на проезжей части так же опасна, как и обледенение дороги. Она значительно снижает коэффициент сцепления автомобильных колес с дорожным покрытием", – говорится в сообщении.

Скопление мокрой опавшей листвы в дождеприемных решетках может спровоцировать проблемы с отводом воды в период дождей.

Очистку городских улиц осуществляют с применением максимального количества вакуумной подметально-уборочной и тротуароуборочной техники. Вспомогательные средства оборудованы двумя круглыми щетками и высокопроизводительной турбиной. После окончания работ листву отправляют на утилизацию.

До этого стало известно, что специалисты комплекса городского хозяйства Москвы подготовили к осенне-зимнему сезону 139 автомобильных баз коммунальной техники. В ходе подготовительных работ на территориях баз отремонтировали асфальт, проверили и обновили системы тепло-, электро- и водоснабжения.

