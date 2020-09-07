В экоцентре "Скворечник" москвичам расскажут о причинах изменения климата

Фото: сайт Мосприрода

В экоцентре "Скворечник" жителям столицы расскажут о причинах изменения мирового климата. Об этом пишет пресс-служба государственного природоохранного бюджетного учреждения Мосприрода.

Там сообщили, что тему изменения мирового климата поднимут на лекции "Человек и климат". Она пройдет 8 сентября в 15:30 и продлится час.

"Состоится лекция "Человек и климат" в экоцентре "Скворечник" по адресу Каширское шоссе, д. 148/1", – уточнили в пресс-службе.

В Мосприроде отметили, что посетители лекции смогут узнать не только о причинах изменения климата, но и о воздействии непосредственно человека на него.

"Поговорим о последствиях глобальных изменений в природе, путях решения проблем", – добавили в пресс-службе.

Записаться на мероприятия можно по телефонам 8 (499) 782-78-23 и 8-916-580-67-09.

Ранее специалисты Мосприроды подготовили новую видеоэкскурсию. Она получила название "Косинский аквадуэт".