Голосование за лучшие места для весенних фото стартовало в "Активном гражданине"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В проекте "Активный гражданин" началось голосование, участники которого определят самые лучшие площадки для весенних фотографий в Москве. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Среди вариантов – живописные места в разных районах города. Это музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", парк искусств "Музеон", сад "Эрмитаж" и другие", – сказала Сергунина.

За право самого популярного места для фотосессий поборется Екатерининский парк, который в мае привлекает тысячи горожан и гостей города. Люди приезжают туда, чтобы сделать фото на фоне цветущей вишни с белыми и розовыми лепестками.

Погулять в роще сакуры можно в Бирюлевском дендропарке. Он занимает второе место среди столичных парков по количеству редких растений и состоит из 15 аллей. Горожане могут найти там веймутовы сосны или маакию амурскую.

Парк "Сиреневый сад", расположенный вдоль Щелковского шоссе, также является одним из самых подходящих для весенней фотосессии. Там собраны разные сорта сирени, включая "Алексей Маресьев" и "Красавица Москвы".

Отметить в голосовании можно до пяти мест либо предложить свое. Все площадки-претенденты можно найти на карте цветения в разделе "Весна в Москве" туристического сервиса Russpass.

В конце апреля на клумбах города распустились первые тюльпаны. Специалисты высадили луковицы еще осенью 2024 года, до похолоданий. Ожидается, что парки, улицы и скверы Москвы украсят примерно 15 миллионов тюльпанов.

Горожан порадуют различные сорта – желтый "стронг голд", багряно-красный "апельдорн", белый "роял вирджин", нежно-розовый "шуга лав".

