Дом по программе реновации возведут на месте двух пятиэтажек в Ивановском

Фото: пресс-служба департамента строительства города Москвы

В районе Ивановское на востоке Москвы в следующем году введут в эксплуатацию дом по программе реновации, который сейчас возводится на месте двух снесенных пятиэтажек. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

"В районе Ивановское по адресу Зеленый проспект, дом 101, в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время идет возведение надземной части здания", – рассказал глава ведомства Рафик Загрутдинов.

Он также добавил, что жители двух домов, на месте которых возводится здание, уже получили новые квартиры. Они переехали в новостройку, расположенную по адресу Зеленый проспект, дом 97А.

Строящийся дом будет состоять из пяти секций. В нем предусмотрят 356 квартир с готовой отделкой, 248 из которых – двухкомнатные. Пять квартир между тем оборудуют для маломобильных жильцов.

На первом этаже будет предусмотрена колясочная и кладовая для уборочного инвентаря. Здание оснастят лифтами, в том числе грузовыми. Входы будут расположены вровень с землей, перед ними уложат плитку с шероховатой поверхностью, предотвращающей скольжение.

Прилегающую территорию благоустроят. Во дворе дома оборудуют две детские и одну спортивную площадки, а также предусмотрят зону отдыха.

Ранее Загрутдинов сообщил, что в Нагатино-Садовниках ввели в эксплуатацию первую в этом районе новостройку по программе реновации. Дом состоит из двух секций и рассчитан на 186 квартир.



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