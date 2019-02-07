На "Лыжню России – 2019" выйдет 86-летняя жительница Подмосковья

Самой старшей участницей московского областного этапа "Лыжня России" станет 86-летняя женщина, рассказал министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.
"У нас есть постоянные участники. Самому возрастному, самому опытному лыжнику 86 лет – это наша жительница Дмитрова. Она приходит не только в зимний период встает на лыжи, но и в летнее время принимает участие в наших традиционных забегах. Есть с кого брать пример, это достойно уважения", – цитирует его Агентство "Москва". По словам Терюшкова, самому младшему участнику девять лет.
Он добавил, что для участников гонки организуют трансфер. На территории "Меги" с 8:00 до 16:00 будет работать парковка, для всех подготовят горячий чай и баранки. Кроме того, участники смогут посетить ярмарку.
Этап XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России – 2019" состоится 9 февраля в в олимпийском учебно-спортивном центре "Планерная" в Химках. Ожидается, что участниками стартов станут более 20 тысяч человек.
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