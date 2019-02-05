Московский этап массовой гонки "Лыжня России" проведут в 11 округах

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Этап XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России – 2019" состоится 9 февраля в Москве, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Соревнования пройдут в третий раз, до них допускаются спортсмены старше 14 лет. Ожидается, что участниками стартов станут более 20 тысяч москвичей.

Забеги организуют в 11 округах на лыжных трассах, популярных у горожан. Такой формат выбрали участники проекта "Активный гражданин". Центральной площадкой московского этапа станет лыжная трасса у физкультурно-оздоровительного комплекса "Лазурный" на северо-западе города.

На лыжной базе Измайловского парка подготовят специальные трассы для участников с ограниченными возможностями здоровья. В их распоряжении будут комфортные раздевалки и прокат инвентаря.

В январе прошел "Московский классический марафон" – традиционные соревнования на призы первых русских лыжников − чемпионов мира и Олимпийских игр Владимира Кузина и Любови Барановой (Козыревой), а также 14-кратного чемпиона СССР Василия Смирнова. "Классическая гонка" состоялась в 27-й раз. В программе представили мужскую и женскую классические лыжные гонки на дистанциях 30 и 10 километров, а также дебютную гонку на дистанции 5 километров с использованием исключительно одновременного бесшажного хода SUPER DOUBLE.