Кофе и зрелищ: кафетерий в "Зарядье" выставили на аукцион

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В здании концертного зала "Зарядье" откроют кафетерий почти на 500 человек. Помещение уже выставили на электронный аукцион, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Площадь объекта составляет 217 квадратных метров. Организатором аукциона выступает департамент по конкурентной политике Москвы.

Стартовая стоимость лота – 14,6 миллиона рублей. Срок действия договора аренды составит три года. Заявки для участия в аукционе принимаются до 28 января. Торги пройдут 31 января.

Концертный зал-трансформер в парке "Зарядье" открылся в столице в сентябре 2018 года. Здание встроено в наклонный рельеф местности. На фасаде из натурального камня установлен огромный медиаэкран.

Внутри здания – два зрительских зала. Малый рассчитан на 400 мест, а большой может вместить до 1 600 человек. Одна из главных особенностей концертного зала – уникальная акустика.