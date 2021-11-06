В Москве выявили 6 880 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Число новых случаев коронавируса в Москве за сутки увеличилось на 6 880, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего с начала пандемии в городе выявили 1 856 649 заболевших. В относительном выражении прирост за сутки составил 0,37%.

Скончались за последние 24 часа 98 человек. Всего же в Москве умерли 31 919 человек.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что примерно 4,5 миллиона москвичей получили два компонента вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что цифра не точная, так как некоторые жители вакцинируются в других регионах. Однако динамика вакцинации, по мнению мэра, неплохая.

Он также добавил, что ситуация с COVID-19 в Москве стабилизируется. Такой вывод можно сделать, исходя из динамики заболевания и количества госпитализаций.

