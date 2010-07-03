Стенд Москвы получил приз за лучший дизайн на выставке World Travel Market

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Стенд Москвы получил приз за лучший дизайн на 40-й международной туристической выставке World Travel Market (WTM) в Лондоне, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного комитета по туризму.
Уникальный дизайн стенда был создан специально для WTM-2019.
"За основу его визуального решения взята витражная сетка из графических символов столицы: куполов, кремлевских звезд, сталинских высоток, изгибов Москвы-реки и различных архитектурных элементов", – говорится в сообщении.
Отмечается, что общий образ стенда отсылает к ярмарочной Москве и образам резных теремов.
В комитете подчеркнули, что для столицы этот приз стал четвертым в 2019 году на международных туристических выставках.
"В июне в рамках презентации на международных выставках в Азиатском регионе стенд Москвы удостоился ряда наград: на выставке SITIF-2019 в Сеуле, на выставке BITE-2019 в Пекине и на выставке International Travel Expo (ITE) в Гонконге", – добавили в пресс-службе.
Выставка проходила с 4 по 6 ноября, где Москва представила более 30 проектов. На выставке были презентованы ведущие отельные сети, туроператоры и транспортные компании, Третьяковская галерея, смотровая площадка "Panorama 360", музей-заповедник "Царицыно" и другие.
Весной Москва стала участником одной из самых перспективных туристических выставок мира – World Travel Market Latin America в Сан-Паулу. На международной выставке москвичи представили цикл фестивалей "Московские сезоны", фестиваль "Круг света", парк "Зарядье", международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", крупнейший космический музей России и ряд других проектов и достопримечательностей.
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