Москва презентовала 25 проектов на международной выставке в Сан-Паулу

Москва стала участником одной из самых перспективных туристических выставок мира – World Travel Market Latin America, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Масштабное мероприятие проходило с 2 по 4 апреля в Сан-Паулу.
Выставка является одним из крупнейших профессиональных событий в сфере туризма. В 2018 году участниками форума стали более 50 стран и около 8 тысяч представителей отрасли.
На международной выставке москвичи представили цикл фестивалей "Московские сезоны", фестиваль "Круг света", парк "Зарядье", международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", крупнейший космический музей России и ряд других проектов и достопримечательностей.
Гостям стенда Москвы представили информацию о туроператорах, отельных сетях и объектах мегаполиса, которые интересно посетить.
По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, в планах столицы до конца года принять участие в крупнейших туристических форумах в восьми странах – от Великобритании до Объединенных Арабских Эмиратов и Китая.
Она подчеркнула, что такие отраслевые события дают возможность рассказать о Москве как о новом и перспективном туристическом направлении.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.