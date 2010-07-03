Москва презентовала 25 проектов на международной выставке в Сан-Паулу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва стала участником одной из самых перспективных туристических выставок мира – World Travel Market Latin America, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Масштабное мероприятие проходило с 2 по 4 апреля в Сан-Паулу.

Выставка является одним из крупнейших профессиональных событий в сфере туризма. В 2018 году участниками форума стали более 50 стран и около 8 тысяч представителей отрасли.

На международной выставке москвичи представили цикл фестивалей "Московские сезоны", фестиваль "Круг света", парк "Зарядье", международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", крупнейший космический музей России и ряд других проектов и достопримечательностей.

Гостям стенда Москвы представили информацию о туроператорах, отельных сетях и объектах мегаполиса, которые интересно посетить.

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, в планах столицы до конца года принять участие в крупнейших туристических форумах в восьми странах – от Великобритании до Объединенных Арабских Эмиратов и Китая.

Она подчеркнула, что такие отраслевые события дают возможность рассказать о Москве как о новом и перспективном туристическом направлении.