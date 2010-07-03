Перекрытия в связи с полумарафоном "Моя столица" сняты

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Временные перекрытия, введенные в связи с полумарафоном "Моя столица" сняты, сообщается в микроблоге ЦОДД в Twitter.

Нельзя было проехать по участку улицы Косыгина – от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта. Ограничения по парковке действовали на Университетской площади в районе ее пересечения с улицей Косыгина. На дорогах перекрытия вводили на участке площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина.

Торжественное открытие полумарафона состоялось утром. Основная дистанция – 21 километр, однако новички и любители могли пробежать три и десять километров. Для маленьких любителей бега и людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрели специальные забеги в 300 и 600 метров.

Участниками стали около восьми тысяч человек. Забег "Моя столица" – заключительный этап проекта "Фармэко – Бегом по Золотому кольцу", маршрут которого проходил по 12 старинным городам. Нынешний старт полумарафона на Воробьевых горах оказался юбилейным, пятидесятым, за всю историю проекта.