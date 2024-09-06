Масштабная программа пройдет 7 и 8 сентября в рамках "Москвы 2030"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Масштабная программа для москвичей и гостей столицы пройдет в выходные, 7 и 8 сентября, в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", передает портал мэра и правительства Москвы.

С 17:00 до 18:00 7 сентября в большом амфитеатре парка "Зарядье" пройдет концерт Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана. На следующий день с 20:00 до 22:30 для посетителей парка состоится концерт – закрытие фестиваля "Москва 2030. Культурный город". Перед зрителями выступят Валерия Ланская, Дмитрий Маликов, Гузель Хасанова, также на сцену поднимутся пианист Василий Опарев, симфонический оркестр Selen Orchestra и группа "Комната культуры". Начало в 20:00.

В 21:00 8 сентября на Болотной площади выступит певица, автор-исполнитель и композитор Тося Чайкина. Также в зоне на траве рядом с павильоном детских товаров на площади в выходные с 10:00 до 18:00 проведут серию психологических игр с использованием метафорических карт, созданных московскими предпринимателями.

В арт-пространстве "Красный Октябрь" 7 сентября с 16:00 до 18:00 пройдет танцевальный батл "Все стили". На следующий день в 21:00 там прозвучат хиты Валерия Сюткина и инди-группы Therr Maitz.

На площадке фестиваля "Времена и эпохи" в парке "Музеон" выходные посвятят исторической реконструкции "Речной порт XVII века". В субботу с 12:00 до 21:00 и в воскресенье с 12:00 до 20:00 посетители увидят загрузку и разгрузку корабля, а также поучаствуют в интерактивной программе. Более того, для участников подготовили тематические игры и фотозоны.

Кроме того, 7 сентября с 12:00 до 13:00 в парке выступит московская кавер-группа "ШоуROOM", а с 13:00 до 14:00 проект "Прогулки по Москве" проведет лекцию по истории столичных высоток. Лектор Александр Усольцев расскажет о знаковых зданиях Москвы, развитии города и поделится интересными историями из жизни столицы.

В 14:00 коллектив Эдуардо Брефф & SU SON DEL SON подарит посетителям площадки программу "Кубинский сон зажигает сердца" – уникальное сочетание танцевальных ритмов, романтичных мелодий, испаноязычных хитов всех времен в оригинальной аранжировке и сольных вокальных номеров.

Еще москвичей ждут джазовые концерты – в 15:00 на сцену "Музеона" выйдет Moscow сity jazz band, а в 16:00 выступит группа под управлением выпускника РАМ им. Гнесиных, лауреата международных конкурсов Артура Лорана. Также 7 сентября в 17:00 выступит блюз-бенд Сергея Пахомова, а в 18:00 на скрипке сыграет Анна Чекасина & Chek'in'Band.

Посетители Парка Горького могут больше узнать об истории русского языка и славянской письменности. 7 и 8 сентября на площадке "Лестница в будущее" с 11:00 до 20:00 гости могут выполнить задания на знание языка в рамках квеста "Не филькина грамота". В молодежной точке "Телепорт" с 15:00 до 17:00 пройдут мастер-классы по созданию открыток "Москва 2030".

В рамках фестиваля "Московское чаепитие" на Тверской площади в выходные с 11:00 до 21:00 проведут театрализованные представления, интерактивные лекции и экскурсии по чайным местам Москвы.

Поклонники активного отдыха до наступления зимы могут покататься на лыжах и сноуборде, участвуя в мастер-классах в инновационном центре "Сколково". Сделать это можно на спортивной площадке с искусственным покрытием с 11:00 до 21:00. Также в "Сколкове" 7 и 8 сентября с 21:00 до 23:00 можно посмотреть световое шоу в рамках фестиваля будущего "Портал 2030–2050". Мастера виджеинга и моушен-графики спроецируют на здание "Гиберкуб" свое видение будущего города.

В Гостином Дворе 8 сентября солисты Большого театра и Театра имени Станиславского и Немировича-Данченко под аккомпанемент Московского симфонического оркестра оживят на сцене героев романа "Евгений Онегин". Оперно-драматический концерт, посвященный поэту Александру Пушкину, пройдет с 19:00 до 20:30.

Посмотреть советский фильм "Любовь и голуби" москвичи и гости столицы могут в 19:00 7 сентября. Показ состоится в кинотеатре "Лампочка" в "Лужниках". Также 8 сентября на главной сцене площадки с 19:30 до 20:30 с концертом выступит Ваня Дмитриенко.

День города отпразднуют в рамках программы завершения форума "Москва 2030". Для посетителей подготовлены различные мероприятия в рамках фестивалей "Лето в Москве. Все на улицу!", "Усадьбы Москвы" и "Московское чаепитие".

Между тем День города в этом году пройдет без фейерверков. Также не будет грандиозных шоу и гала-концертов.