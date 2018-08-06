На торги выставили помещения в "Доме дешевых квартир имени Николая II"

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Помещения в "Доме дешевых квартир имени императора Николая II" конца XIX века были выставлены на торги. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента городского имущества.

Как пояснили в ведомстве, на аукцион по продаже выставили нежилые помещения в особняке XIX века, известном как "Дом дешевых квартир имени императора Николая II". Он расположен в Протопоповском переулке в центре столицы. Здание, признанное объектом культурного наследия XIX века, возвели в 1896 году по проекту Ивана Машкова. В 1910 году ансамбль был перестроен архитектором Николаем Курдюковым.

По информации ведомства, город выставил на торги помещения в подвале, а также на первом, втором и третьем этажах. Их общая площадь составляет 336,2 квадратных метра.

Как уточнили в департаменте городского имущества, участники аукциона смогут приобрести объект при условии проведения там реставрационных работ. Торги назначили на 19 сентября.