На торги выставили помещения в "Доме дешевых квартир имени Николая II"

6 августа, 12:05
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Помещения в "Доме дешевых квартир имени императора Николая II" конца XIX века были выставлены на торги. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента городского имущества.
Как пояснили в ведомстве, на аукцион по продаже выставили нежилые помещения в особняке XIX века, известном как "Дом дешевых квартир имени императора Николая II". Он расположен в Протопоповском переулке в центре столицы. Здание, признанное объектом культурного наследия XIX века, возвели в 1896 году по проекту Ивана Машкова. В 1910 году ансамбль был перестроен архитектором Николаем Курдюковым.
По информации ведомства, город выставил на торги помещения в подвале, а также на первом, втором и третьем этажах. Их общая площадь составляет 336,2 квадратных метра.
Как уточнили в департаменте городского имущества, участники аукциона смогут приобрести объект при условии проведения там реставрационных работ. Торги назначили на 19 сентября.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: