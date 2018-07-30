Часть здания Центропечати на Тверской улице выставили на торги

30 июля, 13:21
Фото: depositphotos/aa-w
На торги выставили часть здания Центропечати, где в прошлом столетии Владимир Ленин записывал обращения к народу. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.
По информации ведомства, на открытый конкурс вставлены семь нежилых помещений на пятом этаже здания Центропечати на Тверской улице. Их общая площадь составляет 162,2 квадратных метра. Именно в этом здании, добавили в пресс-службе, 25 апреля 1921 года проведена запись речей Владимира Ленина "О продовольственном налоге", "О концессиях и о развитии капитализма", "О потребительской и промысловой кооперации".
Уточняется, что начальная цена этих помещений – 15,3 миллиона рублей. Заявки на участие в торгах будут принимать до 11 сентября, а сам аукцион запланирован на 17 сентября.
Глава департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев напомнил, что на конкурс выставили часть здания, которое признано объектом культурного наследия федерального значения. По этой причине победителя торгов обяжут в течение пяти лет провести реставрацию помещений и приспособить их под современное использование.
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