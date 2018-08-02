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Здание 1940 года постройки выставлено на торги за 380 миллионов рублей. Строение имеет 4 этажа и подвал, говорится в сообщении на "Единой электронной торговой площадке".

На торги по продаже выставлены принадлежащие банку ВТБ 100% доли в уставном капитале ООО "РиэлтСити". Компания, которая специализируется на сдаче в аренду собственного недвижимого имущества, принадлежит нежилое здание общей площадью 2 тысячи квадратных метров на улице Краснопролетарская, дом 9, строение 5, а также право аренды земельного участка под зданием площадью 643 квадратных метра сроком до 2030.

Начальная цена актива – 378 миллионов рублей. Заявки принимаются до 29 августа.