2 августа, 15:21
Фото: depositphotos/photographee.eu
Здание 1940 года постройки выставлено на торги за 380 миллионов рублей. Строение имеет 4 этажа и подвал, говорится в сообщении на "Единой электронной торговой площадке".
На торги по продаже выставлены принадлежащие банку ВТБ 100% доли в уставном капитале ООО "РиэлтСити". Компания, которая специализируется на сдаче в аренду собственного недвижимого имущества, принадлежит нежилое здание общей площадью 2 тысячи квадратных метров на улице Краснопролетарская, дом 9, строение 5, а также право аренды земельного участка под зданием площадью 643 квадратных метра сроком до 2030.
Начальная цена актива – 378 миллионов рублей. Заявки принимаются до 29 августа.
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