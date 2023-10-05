05 октября, 17:08Город
Вход в Московский зоопарк со стороны "Баррикадной" временно закроют 6 октября
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Дополнительный вход в Московский зоопарк со стороны станции метро "Баррикадная" закроют по техническим причинам 6 октября. Об этом сообщается в телеграм-канале зоопарка.
"Приносим свои извинения, вход снова откроется 7 октября", – отметили в сообщении.
Посетителей предупредили, что пройти на территорию зоопарка можно будет через Главный вход и через вход со стороны Детского зоопарка.
Также гостям напомнили, что Московский зоопарк перешел на осенний режим работы. И теперь он работает с 09:00 до 19:00. При этом зоопарк на вход открыт до 18:00.
Ранее сообщалось, что в честь Всемирного дня животных в столичном зоопарке проведут большую программу, посвященную всему многообразию животного мира. Посетители смогут принять участие в мероприятиях Московского зоопарка с 7 по 8 октября. Мероприятия проводятся бесплатно, гостям нужно лишь купить билет в сам зоопарк.
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