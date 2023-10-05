Вход в Московский зоопарк со стороны "Баррикадной" временно закроют 6 октября

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Дополнительный вход в Московский зоопарк со стороны станции метро "Баррикадная" закроют по техническим причинам 6 октября. Об этом сообщается в телеграм-канале зоопарка.

"Приносим свои извинения, вход снова откроется 7 октября", – отметили в сообщении.

Посетителей предупредили, что пройти на территорию зоопарка можно будет через Главный вход и через вход со стороны Детского зоопарка.

Также гостям напомнили, что Московский зоопарк перешел на осенний режим работы. И теперь он работает с 09:00 до 19:00. При этом зоопарк на вход открыт до 18:00.

Ранее сообщалось, что в честь Всемирного дня животных в столичном зоопарке проведут большую программу, посвященную всему многообразию животного мира. Посетители смогут принять участие в мероприятиях Московского зоопарка с 7 по 8 октября. Мероприятия проводятся бесплатно, гостям нужно лишь купить билет в сам зоопарк.

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