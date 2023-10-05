Московский зоопарк отметит Всемирный день животных лекциями и викториной

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

В честь Всемирного дня животных в столичном зоопарке проведут большую программу, посвященную всему многообразию животного мира. Посетители смогут посетить мероприятия Московского зоопарка с 7 по 8 октября, сообщается в официальном телеграм-канале зоопарка.

7 октября в 11 часов начнется экскурсия по территории зоопарка – гости познакомятся с животным миром всех континентов планеты. С 12 до 14 часов в Доме птиц для всех желающих организуют зону с развлекательно-познавательными играми и викторинами.

8 октября с 12 до 14 часов будут организованы творческие мастер-классы, а в 12 часов начнется лекция о журавлях. На ней посетители попробуют отличить журавля от аиста и узнают ответы на другие вопросы об этих краснокнижных птицах.

Участие в мероприятиях бесплатное, гостям нужно лишь купить билет в сам зоопарк. На экскурсию и лекцию необходима предварительная регистрация по телефону +7 (499) 255-57-63.

Ранее сообщалось, что с 1 октября Московский зоопарк переходит на осенний режим работы. Из-за уменьшения светового дня зоопарк уменьшает время работы на 1 час. Теперь он будет работать с 9 до 19 часов.

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