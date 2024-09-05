Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Московский зоопарк скорректирует график работы с 6 сентября, сообщается в телеграм-канале зоосада.

Гулять по зоопарку можно будет с 08:00 до 20:00, а войти на его территорию – до 19:00. Терминалы и дежурные кассы на Главном входе и входе у метро "Баррикадная" будут работать с 08:00 до 19:00.

Ранее сообщалось, что панда Катюша из Московского зоопарка получила на 1 сентября кубики. Игрушка изготовлена из экологически чистого массива сосны и безопасна для животного. Кубики украшены буквами русского алфавита и изображением Катюши.

Первому празднованию дня рождения панды Катюши посвятили день на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030". Она родилась 24 августа 2023 года. В рамках праздничной программы состоялись чтение панда-стишков и викторина на знание особенностей бамбуковых медведей.