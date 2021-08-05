Борис Булай назначен на должность замглавы аппарата мэра и правительства Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин назначил Бориса Булая заместителем руководителя аппарата мэра и правительства столицы. Соответствующее распоряжение опубликовано на mos.ru.

"Назначить Булая Бориса Алексеевича на должность заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, начальника управления мэра Москвы (высшая должность) с заключением служебного контракта на срок полномочий Сергуниной Н. А., заммэра Москвы в правительстве Москвы – руководителя аппарата мэра и правительства Москвы", – говорится в документе.

Также в соответствии с распоряжением Собянина Булай покинет должность замруководителя пресс-службы, которую он занимал ранее. При этом замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Александр Зель повышен до должности первого замруководителя аппарата мэра и правительства в связи с выходом на пенсию Александра Чернышова.

Ранее Собянин освободил от должности прежнего главу департамента Александра Соловьева. Сообщалось, что он был уволен по собственному желанию. Позднее на его место был назначен Вячеслав Торсунов.