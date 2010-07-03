Мощи святителя Луки привезли в храм Живоначальной Троицы

Фото: http://www.trinitychurch.ru

Мощи святителя Луки Крымского привезли в храм Живоначальной Троицы в Останкино. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий отметил, что принесение в Москву мощей святителя и чудотворца Луки было по пожеланиям горожан. По его словам, во время пребывания святыни будут совершаться ежедневные богослужения, молебные пения и акафисты.

На подходе к храму установлены рамки металлодетекторов. Все время пребывания мощей в храме возле него будут дежурить 24 сотрудника полиции, в том числе автоинспекторы.

Доступ к мощам будет открыт ежедневно с 07:00 до 21:00 с 5 по 15 июля.

Святитель Лука является одним из самых почитаемых святых, живших в XX веке. Поскольку он при земной жизни много помогал людям как врач и хирург, верующие обращаются к нему с просьбами о помощи в различных болезнях и немощах. Имеются многочисленные свидетельства о помощи святителя.

