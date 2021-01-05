В Москве завершили благоустройство улицы у станций метро и МЦД "Славянский бульвар"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков объявил, что в столице завершены работы по благоустройству улицы Герасима Курина. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Именно здесь пролегает основной пешеходный маршрут к станции метро "Славянский бульвар" и одноименной платформе Московских центральных диаметров (МЦД).
"После открытия станции МЦД увеличилась проходимость улицы, а дорога была не очень удобной для пешеходов – гаражи, плохие тротуары, недостаточное освещение. Поэтому было принято решение провести работы по благоустройству, результатом которых стало появление нового, красивого, хорошо освещенного пешеходного бульвара с уличными качелями и скамейками для отдыха", – заявил Бирюков.
По словам заммэра, воздушные кабельные линии на улице перенесли под землю. Обновленный бульвар замостили серо-белой плиткой, а также обустроили новые парковочные места – всего 80.
Кроме того, на улице Герасима Курина разместили лавочки и уличные качели, оборудовали велопарковку. На протяжении всего бульвара появились 180 новых фонарей с энергосберегающими лампами, высадили порядка 400 деревьев и более 1,4 тысячи кустарников.
Ранее Петр Бирюков рассказал о завершении благоустройства улиц у Киевского вокзала в Москве. Он отметил, что специалисты приводили в порядок набережные Бережковскую и Тараса Шевченко, Украинский бульвар, а также 1-ю и 2-ю Бородинские улицы.
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