У станции МЦД Дегунино привели в порядок остановки и парковки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице завершились работы по благоустройству прилегающей к станции МЦД Дегунино территории, сообщает РИА Новости.

Возле станции привели в порядок три перехватывающие парковки и обновили четыре остановки общественного транспорта.

Под землей проложили 1,5 тысячи метров труб, куда убрали воздушные кабельные линии. Также отремонтировали тротуары, а там, где их не было, обустроили новые общей площадью 8,3 тысячи квадратных метров. Проезжую часть покрыли новым асфальтом.

На дороге, которая ведет к станции, установили 100 новых фонарей и уличных торшеров, 20 скамеек для отдыха и урн. Также у станции разбили 15 тысяч квадратных метров газона.

Завершились и работы по благоустройству территории, прилегающей к станции МЦД-2 Ленинградская. Протяженность зоны благоустройства – 10,5 километра, а общая площадь – 21,5 гектара.

На территории разбили порядка 63 тысяч квадратных метров газона, а также высадили более 140 деревьев и 12 тысяч кустарников. Появились скамейки, урны, оборудование для спортивных площадок. Работы проводились по просьбе местных жителей.

Пассажиры Московских центральных диаметров могут воспользоваться перехватывающими парковками. Они доступны у станций Царицыно, Дегунино, Беговая, Кунцевская, Волоколамская и Лианозово. Еще две расположены около Тимирязевской. Их общая вместимость – более 1,4 тысячи машино-мест. Пассажиры могут оставить свой автомобиль и пересесть на МЦД, чтобы быстро доехать до места назначения.

С 5:30 до 2:00 припарковаться бесплатно можно при совершении не менее двух поездок на МЦД, МЦК или метро. При этом в первый раз нужно воспользоваться ближайшей к парковке станцией.

Диаметры запустили 21 ноября. До 8 декабря новый общественный транспорт работает бесплатно.

МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути и 57 станций. С 19 из них можно перейти на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.

