Москва поучаствует в восьми международных туристических выставках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москва примет участие в восьми международных туристических выставках в будущем году, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"В 2020 году Москва примет участие в восьми туристических выставках. Семь из них пройдут за рубежом", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.

Она пояснила, что столица поучаствует в выставках WTM Latin America в Бразилии, ITB Berlin в Германии, ITB India в Индии, Fitur в Испании, ITB China в Китае, ITB Asia в Сингапуре и IFTM Top Resa во Франции, а также в международной выставке MITT в Москве.

Ранее презентацию туристического потенциала столицы высоко оценили на специализированной выставке IBTM World в Барселоне. Стенд, на котором было представлено 15 компаний из сферы делового туризма и организации мероприятий, был организован усилиями столичного комитета по туризму.

Также Москва победила в самой главной номинации премии World Travel Awards – "Лучшее туристское направление. Город". Конкурировали с Москвой Лондон, Нью-Йорк, Лиссабон, Париж, Санкт-Петербург, Сидней, Рио-де-Жанейро и другие города мира. Москву выбрали большинство туристов и представителей индустрии.

Согласно исследованию Ассоциации туроператоров России (АТОР), Москву признали одним из самых популярных туристических направлений осени. В топ-5 также вошли Санкт-Петербург, Золотое кольцо, Казань и Калининград. В ассоциации отметили, что направления туристических потоков практически не изменились по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, в ноябре Мостуризм запустил новый информационный проект "Твоя Москва" с прогулочными маршрутами и информацией о событиях в городе. Целью проекта является помощь путешественникам из российских регионов исследовать столицу. Над проектом также работали московские и региональные дизайнеры, журналисты, известные фотографы и блогеры.