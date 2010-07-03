Москва поучаствует в восьми международных туристических выставках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Москва примет участие в восьми международных туристических выставках в будущем году, сообщила заммэра Наталья Сергунина.
"В 2020 году Москва примет участие в восьми туристических выставках. Семь из них пройдут за рубежом", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.
Она пояснила, что столица поучаствует в выставках WTM Latin America в Бразилии, ITB Berlin в Германии, ITB India в Индии, Fitur в Испании, ITB China в Китае, ITB Asia в Сингапуре и IFTM Top Resa во Франции, а также в международной выставке MITT в Москве.
Ранее презентацию туристического потенциала столицы высоко оценили на специализированной выставке IBTM World в Барселоне. Стенд, на котором было представлено 15 компаний из сферы делового туризма и организации мероприятий, был организован усилиями столичного комитета по туризму.
Также Москва победила в самой главной номинации премии World Travel Awards – "Лучшее туристское направление. Город". Конкурировали с Москвой Лондон, Нью-Йорк, Лиссабон, Париж, Санкт-Петербург, Сидней, Рио-де-Жанейро и другие города мира. Москву выбрали большинство туристов и представителей индустрии.
Согласно исследованию Ассоциации туроператоров России (АТОР), Москву признали одним из самых популярных туристических направлений осени. В топ-5 также вошли Санкт-Петербург, Золотое кольцо, Казань и Калининград. В ассоциации отметили, что направления туристических потоков практически не изменились по сравнению с прошлым годом.
Кроме того, в ноябре Мостуризм запустил новый информационный проект "Твоя Москва" с прогулочными маршрутами и информацией о событиях в городе. Целью проекта является помощь путешественникам из российских регионов исследовать столицу. Над проектом также работали московские и региональные дизайнеры, журналисты, известные фотографы и блогеры.
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