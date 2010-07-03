Завершен монтаж конструкций ледового дворца в "Лужниках"

Завершен монтаж монолитных конструкций ледового дворца "Кристалл" в "Лужниках". Объект введут в эксплуатацию в 2020 году, сообщает информационная служба портала Стройкомплекса.

"Готовы монолитные конструкции здания, завершается устройство кровли", – заявил глава Мосгосстройнадзора Олег Антосенко. По его словам, сейчас специалисты занимаются монтажом внутренних инженерных систем здания: водопровода, канализации, отопления и вентиляции. Работы на наружных инженерных системах уже выполнены, уточнил Антосенко. "На объекте работает 220 человек, строители идут в графике", – сообщил председатель Мосгосстройнадзора.

Площадь ледового дворца "Кристалл" в "Лужниках" – 24,5 тысячи квадратных метров. Его строят за счет инвестора для любителей хоккея и фигурного катания на месте старого комплекса. Здание будет состоять из трех надземных и одного подземного этажей.

В конце августа заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил о завершении работ по монтажу металлоконструкций кровли ледового дворца. Он уточнил, что реконструкция здания ведется в соответствии с графиком.

7 сентября Владимир Путин и Сергей Собянин осмотрели Дворец водных видов спорта в "Лужниках". Для посетителей центр откроется до конца 2019 года.