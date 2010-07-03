Гости праздника "День города в "Лужниках" пообщаются с Акинфеевым

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Гости праздника "День города в "Лужниках" смогут пообщаться со спортсменами Игорем Акинфеевым, Никитой Крюковым, Сергеем Карякиным и другими. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу оргкомитета "День города в "Лужниках" Илью Черных.

Черных отметил, что встреча со спортсменами состоится в шатре возле памятника Ленину. Там пройдет ток-шоу со спортсменами, ведущей которого станет Ольга Богословская. Шоу будет проходить каждый час, во время него гости смогут задать любой вопрос приглашенным звездам спорта.

Всего для гостей праздника организуют 60 площадок, на которых будут проходить финал Кубка мира по срельбе из лука, выступления сборной России по фигурному катанию, финал Спартакиады трудящихся Москвы и большой турнир по мини-футболу, и многое другое. На стадионе "Лужники" сыграют игроки Футбольной национальной лиги между командами "Чертаново" (Москва) и "Нефтехимик" (Нижнекамск). Отдельное внимание организаторы праздника уделили площадкам для детей.

Также в рамках празднования Дня города 7 сентября в "Лужниках" пройдет спортивно-развлекательное мероприятие Moscow Fitness Fest. Площадка будет работать с 10 утра до 7 вечера. Посетителям предложат тренировочную программу. Будет организована детская анимация, а также соревнования по подтягиванию и армжимреслингу. Самые активные посетители получат призы.

Авторские тренировки и лекции проведут звезды фитнес-индустрии – например, трехкратный чемпион мира по фитнесу Дмитрий Яшаньки и чемпионка России, вице-чемпионка Olympia Amateur Spain в категории "фитнес-бикини" Екатерина Лаптева.

День города будет отмечаться 7 и 8 сентября. В эти дни пройдут концерты, ярмарки, театральные постановки, мастер-классы, соревнования и fashion-показы. Для гостей выступит более тысячи популярных исполнителей.

В конце праздника над Москвой прогремит традиционный салют. Праздничные фейерверки можно будет увидеть с 33 площадок, большая часть которых находится в парках. Представления начнутся 7 сентября в 21:00 и продлятся не менее пяти минут.

