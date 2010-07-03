Фестиваль "Ассамблея народных ремесел" пройдет в День города в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В субботу, 7 сентября, на территории спортивно-досугового парка "Красная Пахра" в поселении Краснопахорском в ТиНАО пройдет "Ансамбль народных ремесел", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Для взрослых и детей пройдут кулинарные и ремесленные мастер-классы, а самых маленьких посетителей ждет развлекательная программа с участием клоунов и аниматоров. Также там пройдет праздничный концерт с участием звезд эстрады и фольклорных коллективов.

Как сообщили в пресс-службе Московского дома национальностей, задачей фестиваля является возрождение и укрепление у современных горожан интереса к самобытной культуре разных народов мира.

"Приняв участие в наших мастер-классах, гости праздника смогут больше узнать о традициях и быте жителей отдаленных уголков России и других стран", – говорится в сообщении.

Мастер-классы будут проходить с 12:00 до 17:30. Все желающие смогут изготовить глиняные игрушки, создать витражи из стекла в технике тиффани, научатся работать за ткацким станком и освоят навыки бисероплетения.

Профессиональные повара научат гостей фестиваля готовить традиционные русские блины, казахский плов, турецкую шурпу и татарский чак-чак.

В 13:00 начнется праздничный концерт. Для гостей выступят Алена Апина, Сергей Беликов, группы Teamo, "Русален", "Броско", "Дух Кавказа" и другие музыканты.

Также на фестивале будет представлена экспозиция Российского национального музея музыки. Гости фестиваля увидят крыловидные и шлемовидные гусли, различные виды гармоней, балалайки и многое другое.

День города будет отмечаться 7 и 8 сентября. В эти дни пройдут концерты, ярмарки, театральные постановки, мастер-классы, соревнования и fashion-показы. Для гостей выступит более тысячи популярных исполнителей. Основная часть событий будет посвящена 80-летнему юбилею ВДНХ. В конце праздника над Москвой прогремит традиционный салют.

Кроме того, в предстоящие выходные столичные музеи можно будет посетить бесплатно. Различные мероприятия пройдут на 80 городских площадках. Например, в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет концерт. В субботу, 7 сентября, в 16:30 будет выступать симфонический оркестр имени Рахманинова и солисты Большого театра. А в воскресенье в 15:30 посетители послушают джазовый ансамбль.

На Тверской запланировано порядка 600 мероприятий.

В Москве будут действовать восемь спортивных объектов: 35-метровый бассейн для sup-серфинга, восьмиметровый скалодром, площадка для занятий паркуром, скейт-парк, зиплайн- и хайлайн-трассы, фристайл-слалом на роллердроме и другие.

Праздничные фейерверки можно будет увидеть с 33 площадок, большая часть которых находится в парках. Представления начнутся 7 сентября в 21:00 и продлятся не менее пяти минут.

