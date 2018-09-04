Метро и МЦК будут работать всю ночь с 8 на 9 сентября

В День города метро и МЦК будут работать круглосуточно
Московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать всю ночь с 8 на 9 сентября по случаю празднования Дня города. Об этом рассказал журналистам заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
"Интервалы между поездами в метро составят от трех с половиной до десяти минут, на МЦК – 10 минут", – отметил Ликсутов.
В День города 9 сентября общественный транспорт столицы будет работать по графику буднего дня. Кроме того, будет усилена транспортная безопасность.
По словам заммэра столицы, к празднованию Дня города выпустят лимитированные брелки "Тройка" с миниатюрными картинами Алексея Шалаева. Брелки с изображением старой Москвы поступят в продажу в количестве 10 тысяч штук.
Ранее сообщалось, что 8 сентября вечернее небо Москвы украсят вспышки золотых, серебряных, синих, а также зеленых, красных и пурпурных искр. Салют в честь Дня города запустят с 30 площадок в 21:00.
8 и 9 сентября в Москве пройдут более 300 праздничных мероприятий, в том числе 160 концертов, 90 выставок, лекций и творческих встреч, а также 100 мастер-классов. Также подарком москвичам к Дню города станет открытие концертного зала в парке "Зарядье".
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