Собянин пригласил москвичей отпраздновать День города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин пригласил москвичей праздновать День города на школьных дворах рядом с домом. В воскресенье, 9 сентября праздничные мероприятия переместятся в жилые районы.

Ожидается, что в празднике примут участие порядка 10 миллионов человек. Уникальным подарком всем москвичам ко Дню города станет открытие концертного зала "Зарядье". А на концерты, которые пройдут в "Зарядье" в первые недели после открытия, уже продаются билеты.

Всего в Москве 8-9 сентября пройдет более 300 крупных праздничных мероприятий во всех округах столицы, в т.ч. на 1 497 площадках фестиваля "Цветочный джем". Запланировано: 160 концертов и музыкальных программ; 90 выставок, лекций и творческих встреч; 100 мастер-классов; 20 благотворительных акций; 20 000 залпов праздничного салюта (13 городских и 17 парковых точек запуска).

Что ждет москвичей 8 сентября на главных площадках

Основные общегородские мероприятия пройдут в субботу, 8 сентября. По традиции музыкальный старт праздника назначен на 12:00 – на главных площадках прозвучит гимн Москвы.

Центром притяжения вновь будет Тверская улица, где в рамках фестиваля "Цветочный джем" будет работать ряд интересных площадок: "Москва – мировой культурный центр", "Москва – благотворительность", "Москва – развитие" и "Москва – возможности". Также на Тверской улице будут установлены спортивные объекты, где будут проходить выступления и мастер-классы профессиональных спортсменов.

Манежная площадь превратится в пространство для театральных экспериментов. Здесь пройдут спектакли и постановки участников фестивалей имени Чехова, "Золотая маска" и "Территория". Зрители смогут увидеть три в день, каждый – продолжительностью 30 минут. Кроме того, будут работать четыре сцены с основной тематикой "Русских сезонов" (балеты, оперы, популярные группы и исполнители). Также в программе – музыкальное шоу на 70-метровом кране.

На площади у Храма Христа Спасителя запланирован праздничный концерт с участием солистов оперы, популярных исполнителей и симфонического оркестра. В парке искусств "Музеон" пройдут показы модных дизайнеров, перформансы и мастер-классы по стилю.

На Цветном бульваре состоится фестиваль благотворительных фондов "Добрая Москва". На Поклонной горе горожан ждет большой праздничный концерт с участием популярных исполнителей, а на Арбате – музыкально-поэтическая программа, подготовленная совместно с домом-музеем Цветаевой.

Как и в прошлом году, одной из самых посещаемых площадок Дня города станет ВДНХ. Здесь пройдут пять крупных мероприятий, будут работать 10 постоянных выставочных экспозиций, в том числе: "Город важных дел" (Главная аллея ВДНХ, парк "Останкино") – интерактивная развлекательная программа для детей, посвященная волонтерству и благотворительности. Также гостей ждет арбузный фестиваль на Городской ферме, мастер-классы в Парке ремесел (павильон № 47), 31-я Московская международная книжная выставка-ярмарка (павильон № 75), Международная выставка "Охота и рыболовство на Руси" (павильон № 75).

С днем города москвичей поздравит тысяча артистов

Во всех округах Москвы пройдут концерты с участием популярных исполнителей. С Днем города москвичей поздравят более тысячи артистов и более 100 творческих коллективов, в т.ч. Полина Гагарина, Александр Буйнов, Кристина Орбакайте, Дмитрий Маликов, Валерия, Ольга Кормухина, Диана Гурцкая, Игорь Саруханов и другие.

Праздничная программа в парках

В парках будет организовано 36 творческих программ: Сад "Эрмитаж" – VI ежегодный фестиваль "Театральный марш", в парке Горького пройдет музыкальный фестиваль диджеинга DMC World DJ Championship и музыкальный фестиваль на лужайке Fields.

На Красной Пресне гостей ждут праздничные и развлекательные мероприятия, посвященные деятельности волонтерских групп по защите природы, и акция "Поделись с ближним".

В Измайловском парке пройдет 10-й юбилей фестиваля молодых музыкантов Metro On Stage. В "Сокольниках" посетителей ждет оперная программа и флешмоб "Голоса милосердия". Также гости увидят четыре арт-объекта "Генераторы добрых дел".

В усадьбе "Воронцово" состоится семейный благотворительный фестиваль "Через сердце" и пройдут выступления музыкальных и танцевальных коллективов.

В музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" создадут картину, которая станет фотозоной для памятных снимков. Также там пройдет концерт, массовый запуск воздушных змеев. В парке "Фили" для москвичей подготовили благотворительную программу совместно с фондами, поддерживающими детей с ограниченными возможностями здоровья.

Также горожане смогут отпраздновать День города в 30 кинотеатрах под открытым небом.

Спорт в День города

Спортивная часть праздничной программы включает более 20 различных мероприятий. В ОК "Лужники" пройдет традиционный городской спортивный праздник "День города в Лужниках", в УСЦ "Искра" – XXVII традиционный городской фестиваль инвалидного спорта, посвященный Дню города, на Малой спортивной арене "Лужники" пройдет фестиваль семейного массового спорта "Ростех – Московские корпоративные игры 2018". На стадионе "Москвич" жителей столицы ждет городской спортивный праздник "Спортивная столица-2018".

Завершится субботняя программа в 21:00 праздничными фейерверками во всех административных округах. Всего состоится свыше 20 тысяч залпов, которые запустят в 30 точках.

Что ждет москвичей 9 сентября

В воскресенье, 9 сентября празднование Дня города переместится в жилые районы. На 1,5 тысячах площадках, в основном, на школьных дворах, в рамках фестиваля "Цветочный джем" будут работать ярмарки фермерских продуктов и шале с мангалами и ролл-барами.

Для юных москвичей проведут мастер-классы по флористике и аквагриму. Маленьких горожан ждет веселый хоккей, воздушные шарики и мыльные пузыри, стрельба из рогатки и многое другое.

Все желающие москвичи смогут поучаствовать в конкурсе любительских цветников. Это возможность для горожан самостоятельно или в команде создать собственный садик под руководством профессиональных садовников.

Всем конкурсантам выдадут растения и инструменты. На каждой площадке будет проходить голосование за лучшие цветники. Победители получат призы. А высаженные в День города цветы будут цвести на школьных дворах до самых холодов.

Всего организаторы конкурса рассчитывают высадить 540 тысяч растений. Желающие смогут посетить ботанические мастер-классы и открытые уроки живописи. Всего запланировано свыше 2,4 тысячи обучающих мероприятий.