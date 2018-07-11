Около 300 мероприятий примет концертный зал парка "Зарядье" в ближайшие два года

11 июля, 13:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Около 300 мероприятий проведут в концертном зале парка "Зарядье" в 2019–2020 годах, сказано в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы.
По информации столичных властей, программа включает как музыкальные концерты, в том числе с участием юных исполнителей, так и образовательные проекты для детей и взрослых, например, лекции, встречи с артистами и мастер-классы. В парке также планируют провести интерактивные концерты с использованием современных свето-звуковых и 3D технологий, передает Агентство "Москва".
8 сентября состоится торжественный концерт в честь открытия концертного зала в "Зарядье". В нем примут участие звезды мировой оперы: Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, а также Альбина Шагимуратова и Хуан Диего Флорес. Они выступят в сопровождении оркестра Мариинского театра. Для гостей концерта прозвучат популярные произведения зарубежной и русской классической музыки.
Еще один концерт с участием Ильдара Абдразакова, Красимиры Стояновой и Франческо Мели в сопровождении Российского национального оркестра намечен на 9 сентября. Билеты на это мероприятие можно будет приобрести на официальном сайте концертного зала "Зарядье".
11 июля Сергей Собянин объявил о завершении строительства концертного зала в парке "Зарядье". В ходе посещения площадки мэр столицы отметил, что зал планируют открыть 8 сентября. По словам Собянина, это событие станет подарком москвичам ко Дню города.
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