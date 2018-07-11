Собянин объявил о завершении строительства концертного зала "Зарядье"

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

В "Зарядье" завершается строительство концертного зала, открыть который планируется 8 сентября, сообщил Сергей Собянин во время посещения площадки.

"В прошлом году мы открыли уникальный парк "Зарядье", который уже посетило более семи миллионов москвичей и гостей столицы. Большой популярностью пользуются не только ландшафтная зона, но и павильоны. Посетители могут совершить "Полет над Москвой", спуститься в подземный музей, заглянуть в "Ледяную пещеру". Вскоре у парка появится еще одна "изюминка", – сказал мэр.

По его словам, торжественное открытие концертного зала станет прекрасным подарком москвичам ко Дню города.

Московский концертный зал "Зарядье" – самый ожидаемый проект в сфере культуры и искусства. Он будет включать в себя площадки мирового уровня с двумя залами и двумя открытыми амфитеатрами общей вместимостью порядка четырех тысяч мест.

Здание концертного зала площадью 25,6 тысячи "квадратов" вписано в структуру искусственного рельефа парка и является одним из основных его элементов. Главный вход ориентирован на арочные проемы Китайгородского проезда – подъезд и проход к зданию возможен как со стороны Китай-города, так и со стороны парка.

Особенностью здания станут фасады, два из которых "погружены" в наклонный рельеф местности, а также кровля здания – крупнейшая в мире светопрозрачная конструкция без ограждающих стен "стеклянная кора".

Искусственный холм – элемент паркового ландшафта, скрывающий концертный зал, накрытый "стеклянной корой", – создан российскими проектировщиками и строителями по концепции британских инженеров.

Основной фасад, выходящий на площадь перед концертным залом, выполнен полностью из стекла. Однако самым узнаваемым видом нового концертного зала станет фасад из натурального камня, в который встроен огромный медиа-экран в форме трапеции.

Большой концертный зал сможет вместить до 1 578 посетителей, малый зал рассчитан на 400 мест. Благодаря встроенным динамическим механизмам партер при необходимости может превращаться в сценический пол. В зависимости от задачи, может меняться форма сцены, а также оркестровая яма и ряды зрительного зала.