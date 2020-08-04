Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Дом по программе реновации появится в районе Фили-Давыдково. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

"Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта по адресу улица Олеко Дундича, владение 29, район Фили-Давыдково, Западный административный округ Москвы", – говорится в сообщении.

Новостройка рассчитана на 96 квартир, из которых под заселение отдадут 36 однокомнатных, 24 двухкомнатных, 36 трехкомнатных. В корпусах предусмотрены лифты грузоподъемностью 400 и 1 тысяча килограммов.

На первом этаже оборудуют помещения общественного назначения. Жилая часть дома будет оснащена системой охраны входов, тревожной сигнализацией, телевизионной охранной и системой контроля и управления доступом.

По всей территории дома разобьют газоны, высадят цветы и зеленые насаждения. Во дворе появятся спортивные и детские площадки, плоскостные парковки и пешеходные дорожки. Также предусматривается размещение малых архитектурных форм.

Ранее сообщалось, что жилой дом, построенный по программе реновации, ввели в эксплуатацию в Тимирязевском районе столицы. Восьмиэтажное здание было возведено по индивидуальному проекту. Внешняя часть дома оформлена в цветовой гамме, совпадающей с общим планом района.

Для беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных людей по территории жилого дома создана безбарьерная среда. В жилой части дома построены 18 однокомнатных, 55 двухкомнатных и 18 трехкомнатных квартир.

