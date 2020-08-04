Движение на Тверской улице откроют 4 августа в 23:30
Движение по Тверской улице планируют открыть 4 августа в 23:30, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.
Отмечается, что ремонтные работы прошли максимально оперативно. В ведомстве считают оправданным полное перекрытие движения, поскольку частичное ограничение растянуло бы ремонт на две недели.
Ремонтные работы на Тверской улице начались 3 августа. Специалисты осуществили замену асфальтного покрытия. Работы провели на участке длиной 1,3 километра – от улицы Моховой до Настасьинского переулка.
К ремонтным работам были привлечены более 2,2 тысячи рабочих. Вечером 3 августа с целью личного контроля над ходом работ на место прибыл заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Тем временем 4 августа в Коммунарке начались работы по реконструкции Фитаревской улицы. Работы планируют завершить до конца 2021 года. Всего будет реконструировано порядка 300 метров дорожного полотна для движения общественного транспорта.
Участок Тверской улицы перекрыли для замены асфальта
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