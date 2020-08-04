Движение на Тверской улице откроют 4 августа в 23:30

Движение по Тверской улице планируют открыть 4 августа в 23:30, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Отмечается, что ремонтные работы прошли максимально оперативно. В ведомстве считают оправданным полное перекрытие движения, поскольку частичное ограничение растянуло бы ремонт на две недели.

Ремонтные работы на Тверской улице начались 3 августа. Специалисты осуществили замену асфальтного покрытия. Работы провели на участке длиной 1,3 километра – от улицы Моховой до Настасьинского переулка.

К ремонтным работам были привлечены более 2,2 тысячи рабочих. Вечером 3 августа с целью личного контроля над ходом работ на место прибыл заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Тем временем 4 августа в Коммунарке начались работы по реконструкции Фитаревской улицы. Работы планируют завершить до конца 2021 года. Всего будет реконструировано порядка 300 метров дорожного полотна для движения общественного транспорта.

