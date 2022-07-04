Центр госуслуг района Свиблово открылся после капремонта

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Центр госуслуг "Мои документы" района Свиблово открыли для посетителей после капитального ремонта, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Мы грамотно распределили пространство и увеличили зону ожидания, установили больше компьютеров в зоне электронных услуг и криптобиокабину для оформления загранпаспорта сроком на 10 лет. Также мы оборудовали отдельный кабинет для неторжественной регистрации брака", – рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она добавила, что в этом году откроется после капремонта еще восемь центров госуслуг.
В ходе ремонта в офисе обновили отделку, установили современную мебель и оборудовали комнату матери и ребенка, а также игровую зону. Кроме того, центр госуслуг сделали более удобным для маломобильных посетителей.
Как уточняется, 4 июля, в первый день работы после ремонта, в центре госуслуг проходит развлекательная программа – викторина и творческий мастер-класс по изготовлению объемного енота из бумаги.
Ранее сообщалось, что Росреестр и центры "Мои документы" Москвы полностью перешли на электронный документооборот. Теперь представители госуслуг будут выполнять перевод всех предоставляемых заявителями бумаг в электронный вид, заверяя их усиленной электронной подписью, затем сканы документов будут направлены в Росреестр по защищенным каналам. При этом гражданин же получит готовый пакет документов, в том числе само заявление и бумажную выписку из Единого государственного реестра недвижимости.
Также сообщалось, что более 40 тысяч раз за год москвичи получили помощь в онлайн-чате "Мои документы".
При этом больше половины запросов виртуальный помощник обработал автоматически. Чаще всего москвичи интересовались информацией о выдаче или замене паспорта, готовности документов и графике работы центров госуслуг.
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