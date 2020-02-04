В Боткинской больнице появится онкодиспансер по новым стандартам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Один из корпусов Боткинской больницы переоборудуют в амбулаторное онкологическое отделение, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Буквально недавно было принято уникальное решение о том, что Боткинская больница будет входить в число шести якорных больниц по оказанию специализированной онкологической помощи. И для того, чтобы на территории больницы полностью замкнуть цикл онкологической помощи, мы приняли решение, что один из корпусов Боткинской больницы, который сейчас под медицинскую функцию не используется, будет трансформирован в амбулаторное онкологическое отделение, так называемый онкодиспансер, который в амбулаторных условиях будет помощь оказывать онкологическим пациентам", – рассказала она.

Ракова полагает, что в течение полутора-двух лет этот корпус будет отремонтирован и введен в эксплуатацию.

Ранее заммэра сообщила, что строительство нового корпуса скорой помощи в ГКБ имени Боткина начнется весной 2020 года. Площадь нового корпуса составит 14 тысяч квадратных метров.

Он станет одним из самых современных, полностью оборудованных и обеспечит оперативное оказание медицинской помощи больным, которые поступают на скорой.

Также 4 февраля Сергей Собянин сообщил о завершении капитального ремонта гематологического корпуса городской клинической больницы имени С. Боткина.