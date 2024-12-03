Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Традиционная акция "Елочный круговорот" начнется в Москве 2 января. Жители всех округов столицы смогут принести новогодние деревья в точки сбора до 28 февраля. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Пункты приема будут работать ежедневно. Сдать ель можно бесплатно, однако сначала ее нужно освободить от всех новогодних украшений и мишуры.

Адреса проведения акции будут указаны на карте "Экоточки Москвы". Горожане смогут найти ближайший пункт приема елок на сайте проекта. Также на точках сбора будут проводиться экологические мастер-классы для детей и взрослых, а участников акции угостят чаем из самовара и бубликами.

Город при этом гарантирует грамотную утилизацию новогодних деревьев. Из них будет сделана древесная щепа для экологических проектов. Ее применяют для создания экотроп, защиты и удобрения почв, подсыпки в вольеры животных.

Акция проводится столичным департаментом природопользования и охраны окружающей среды с 2016 года. Она направлена на эффективную утилизацию деревьев и привлечение внимания к программе раздельного сбора отходов.

Ранее Сергей Собянин подписал закон "Об охране и использовании зеленого фонда в городе Москве". В частности, вводится определение зеленого фонда Москвы. Оно включает в себя все территории в пределах города, на которых растут деревья и кустарники.

Между тем жители столицы могут сдать ненужные вещи в специальные контейнеры, установленные в городе в рамках проекта "Экоточки Москвы". Отсортированные отходы при этом становятся ресурсом для будущего производства, а не источником загрязнения.