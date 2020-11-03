Более 400 тысяч человек привились от гриппа в мобильных пунктах Москвы с 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мобильные пункты вакцинации против гриппа завершили свою работу, сообщает портал мэра и правительства Москвы. С 1 сентября по 31 октября прививку в них сделали свыше 400 тысяч человек.

По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, это почти вдвое больше, чем в прошлом году.

"Возрастающая популярность мобильной вакцинации, с одной стороны, говорит о том, что москвичи оценили удобство пунктов. Прививку в них можно было сделать всего за 15 минут, например, по пути на работу. В то же время цифры говорят о том, что все больше горожан осознают важность вакцинации, особенно актуальной в нынешней эпидобстановке", – заявила она.

Заммэра подчеркнула, что завершается лишь мобильная вакцинация. В то же время жители столицы по-прежнему могут сделать прививку в поликлиниках города и двух центрах госуслуг.

Возле торговых центров, станций метро, МЦК и пригородных электричек вакцинацию прошли 390 тысяч человек. Более 10 тысяч сделали прививку в некоторых центрах "Мои документы".

В Минздраве ранее сообщили, что прививки против гриппа сделали более 48,4 миллиона россиян, включая 13,9 миллиона детей. За счет работодателей в РФ сделали прививки 1,1 миллиона человек.

В ведомстве также рассказали об общей статистике по ОРВИ. По данным ведомства, с начала эпидемиологического сезона в стране подтвердили 6,19 миллиона случаев ОРВИ.

В конце октября Роспотребнадзор заявил о превышении эпидпорога по заболеваемости ОРВИ в 38 регионах страны. Эксперты ведомства отмечали, что преимущественно это касается взрослого населения.

