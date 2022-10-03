Тематические детские площадки появились в столичном парке "Кусково"

11:08
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Детские площадки на лесную и сказочную тематики появились на территории столичного парка "Кусково". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Замруководителя столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников рассказал, что каждая площадка обладает своей индивидуальностью и стилем. Так, в парке появились объекты "Белкин двор", "Сад жар-птицы", "Болото водяного", "Холм лешего", "Медвежья берлога", "Паучье логово", "Избушка Бабы-яги", "Поляна Старичка-Боровичка" и "В зарослях кувшинки". Мельников пояснил, что такие названия выбрали неслучайно. Он добавил, что "Кусково" тесно связано с историей русской культуры.
Девять различных площадок имеют башни, закрытые и открытые горки, канатные лазательные сетки, тоннели и полосы препятствий. Кроме того, объекты состоят из экологического оборудования, стилизованного под тематику.
В парке также установили лавочки, обустроили места для отдыха с навесами.
Ранее сообщалось, что рекреационный центр "Активный отдых" появится на окраине Битцевского леса в столичном Зюзине. В ходе работ специалистам предстоит отремонтировать дорожки и сделать новые площадки. Для детей обустроят комплексы с закрытыми и открытыми горками, канатными лазательными сетками и тоннелями.
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