Потолок павильона станции "Нагатинский затон" украсит "чешуя рыбы"

Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Потолок наземного павильона станции "Нагатинский затон" будет украшать "чешуя рыбы", а вентиляционные киоски замаскируют под декоративную стену-навес, сообщил первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.
"Наземный павильон метро лаконичен и выполнен почти полностью из стекла, однако уже при входе пассажиры начнут погружаться в эстетику станции – потолок павильона будет выполнен в виде гигантских чешуек золотистого оттенка. Сложную волнистую поверхность сформируют из латунных пластин", – приводятся в сообщении пресс-службы слова Кузнецова.
Как уточняется, Нагатинский затон является речным заливом, поэтому образ, который использовали архитекторы, естественный. Специалисты изучили ихтиофауну водоемов Москвы и отрисовали 12 видов рыб, которые в них обитают. В пресс-службе добавили, что изображения выполнят в виде мозаичных панно из гранита.
Ранее сообщалось, что станции "Кленовый бульвар" и "Нагатинский затон" БКЛ планируют запустить в 2022 году.
Первая станция расположится вдоль улицы Коломенской на пересечении с Кленовым бульваром, вторая – вдоль Коломенской улицы в районе строения 7. В том же году, как ожидается, введут в эксплуатацию северо-восточный участок БКЛ.
Длина БКЛ составит 70 километров с 31 станцией и тремя электродепо. Кольцо соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой линии. Первый участок БКЛ на северо-западе Москвы был открыт в феврале 2018 года, там разместилось пять станций – "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошёвская", "ЦСКА" и "Петровский парк".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: