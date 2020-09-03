Потолок павильона станции "Нагатинский затон" украсит "чешуя рыбы"

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Потолок наземного павильона станции "Нагатинский затон" будет украшать "чешуя рыбы", а вентиляционные киоски замаскируют под декоративную стену-навес, сообщил первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

"Наземный павильон метро лаконичен и выполнен почти полностью из стекла, однако уже при входе пассажиры начнут погружаться в эстетику станции – потолок павильона будет выполнен в виде гигантских чешуек золотистого оттенка. Сложную волнистую поверхность сформируют из латунных пластин", – приводятся в сообщении пресс-службы слова Кузнецова.

Как уточняется, Нагатинский затон является речным заливом, поэтому образ, который использовали архитекторы, естественный. Специалисты изучили ихтиофауну водоемов Москвы и отрисовали 12 видов рыб, которые в них обитают. В пресс-службе добавили, что изображения выполнят в виде мозаичных панно из гранита.

Ранее сообщалось, что станции "Кленовый бульвар" и "Нагатинский затон" БКЛ планируют запустить в 2022 году.

Первая станция расположится вдоль улицы Коломенской на пересечении с Кленовым бульваром, вторая – вдоль Коломенской улицы в районе строения 7. В том же году, как ожидается, введут в эксплуатацию северо-восточный участок БКЛ.

Длина БКЛ составит 70 километров с 31 станцией и тремя электродепо. Кольцо соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой линии. Первый участок БКЛ на северо-западе Москвы был открыт в феврале 2018 года, там разместилось пять станций – "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошёвская", "ЦСКА" и "Петровский парк".