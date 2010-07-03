В Марфине откроется новая детская поликлиника

14:17
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Новая детская поликлиника в столичном районе Марфино откроется осенью этого года. Медучреждение площадью более восьми тысяч квадратных метров возводится на улице Академика Комарова, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Выполнены все строительно-монтажные, отделочные и фасадные работы, завершается монтаж оборудования и благоустройство прилегающей территории", – сообщил глава департамента строительства Андрей Бочкарев.
В поликлинике откроются отделения для детей грудного возраста, дневной стационар, кабинеты функциональной диагностики, педиатрическое отделение, хирургические кабинеты. Появятся также молочно-раздаточный пункт, клинико-диагностическая лаборатория, отделение реабилитации с залом ЛФК, служебно-бытовые и хозяйственные помещения.
Ранее сообщалось, что на улице Яблочкова закончили строить детско-взрослую поликлинику. Она сможет принимать 750 человек в смену: 500 взрослых и 250 детей. По плану поликлиника должна также начать работать осенью.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что строительство объектов здравоохранения является одним из приоритетов социальной политики Москвы. За предыдущие восемь лет в Москве было введено 70 медицинских учреждений. В 2019 году планируется ввести 15 объектов здравоохранения.
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