В Марфине откроется новая детская поликлиника

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новая детская поликлиника в столичном районе Марфино откроется осенью этого года. Медучреждение площадью более восьми тысяч квадратных метров возводится на улице Академика Комарова, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Выполнены все строительно-монтажные, отделочные и фасадные работы, завершается монтаж оборудования и благоустройство прилегающей территории", – сообщил глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

В поликлинике откроются отделения для детей грудного возраста, дневной стационар, кабинеты функциональной диагностики, педиатрическое отделение, хирургические кабинеты. Появятся также молочно-раздаточный пункт, клинико-диагностическая лаборатория, отделение реабилитации с залом ЛФК, служебно-бытовые и хозяйственные помещения.

Ранее сообщалось, что на улице Яблочкова закончили строить детско-взрослую поликлинику. Она сможет принимать 750 человек в смену: 500 взрослых и 250 детей. По плану поликлиника должна также начать работать осенью.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что строительство объектов здравоохранения является одним из приоритетов социальной политики Москвы. За предыдущие восемь лет в Москве было введено 70 медицинских учреждений. В 2019 году планируется ввести 15 объектов здравоохранения.

